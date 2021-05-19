Врачи в Новокузнецке госпитализировали 11 школьников, пострадавших при распылении неизвестного вещества в здании школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра медицины катастроф Кузбасса.

Все случилось в средней школе № 26. Сейчас на месте работают бригады центра медицины катастроф.

Состояние всех госпитализированных детей, как говорят врачи, легкой и средней степени тяжести. По предварительной версии, один из учеников школы принес с собой на занятия газовый баллончик.

"В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В образовательном учреждении была проведена эвакуация учеников и персонала", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.