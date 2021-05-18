В Казани пострадавшему в ДТП с двумя трамваями все-таки пришлось ампутировать ногу. Информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Ногу сохранить не удалось. Состояние остается тяжелым», - отметили в пресс-службе.

При этом, как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

ДТП произошло 16 мая на Сибирском тракте в Казани. В результате столкновения двух трамваев пострадали два водителя и кондуктор.

По предварительной информации, водитель одного из трамваев не выбрал безопасную дистанцию и врезался впереди идущий вагон.

Расследование уголовного дела продолжается.