Казань вошла в тройку городов России по количеству утилизированных гаджетов

Чаще меняют старые устройства на новые только жители Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мобильный» трейд-ин и утилизация стали набирать популярность в Татарстане. С начала года жители республики отправили на переработку более 200 килограммов пластика, стекла, стали и лития через салоны связи МегаФона. По данным оператора, за месяц в два раза выросло количество ненужных телефонов, часов и планшетов, которые сдали в обмен на скидку.

52% жителей республики меняли по по трейд-ин смартфоны Samsung. Самые популярные модели для сдачи: Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy S6 Edge. Взамен жители республики вновь выбирают прежнюю марку смартфона с более усовершенствованными характеристиками.

«Трейд-ин избавляет от хлопот, связанных с продажей подержанного гаджета и помогает сэкономить на покупке нового. Скидку, полученную после сдачи старого устройства, можно использовать при покупке любого товара, представленного в салоне. Кроме того, цифровая электроника, как один из самых вредных видов отходов нуждается в специальной переработке. Поэтому каждый клиент, сдавший старый телефон, часы или планшет дополнительно вносит вклад в улучшение экологической обстановки», – рассказал директор МегаФон Ритейл в Поволжье Антон Морозов.

Как правило, при сдаче прежнего гаджета приобретают новый стоимостью от 15 000 рублей. На Samsung приходится более 74% от общего объема продаж в Татарстане, у iPhone – доля 22%, на третьем месте – смартфоны марки Honor.

За последний год в салонах МегаФона по всей стране приняли на 27% больше устройств трейд-ин. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.