17 мая 40-летний житель поселка Васильево сообщил, что у него угнали иномарку «Рено Логан». По подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Потерпевший рассказал, что после полуночи его остановили двое мужчин и попросили довезти до круглосуточного магазина. После того как они проехали несколько метров, один из пассажиров потребовал отдать ключи от машины и пригрозил упрятать в багажнике. Мужчина отдал ключи, а злоумышленники скрылись.

Сотрудники объехали поселок в поисках машины. Угнанный транспорт был обнаружен припаркованным у частного дома, за рулем был местный житель. Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.