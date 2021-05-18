Актёр сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»: Во втором сезоне можно лихо прокатиться на американских горках

24 мая на ТНТ выходит второй сезон одного из лучших сериалов про 90-е «Мир! Дружба! Жвачка!», действие которого развивается в 1994 году и рассказывает о переходном периоде главных героев, трудностях старшего поколения, мечтах и любви. Одну из ролей в сериале сыграл пермский актёр Артур Бесчастный, с которым мы поговорили о продолжении хита ТНТ.

— Расскажите, каким будет второй сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!» Какой в нем будет баланс драмы и комедии? И что ждет вашего героя Виталика?

— Второй сезон, по моим ощущениям, будет пожёстче: без розовых очков, наиболее приближённый к действительности тех времен. Но картины мира 90-х каждым представлялись по-своему, и наши прекрасные шоуранеры учитывали этот факт, максимально насыщая историю разными красками: от драмы до комедии. Можно будет лихо прокатиться на «американских горках».

Виталика встречают серьезные проблемы в бизнесе. Впервые удача отворачивается от него на фоне опасных связей с криминальными авторитетами. Мы поместили его в очень острые обстоятельства, в которых приходится выживать любой ценой… даже ценой собственного пальца.

— Вы играете уникального человека, который сохраняет оптимизм в патовых ситуациях. Как вам кажется, насколько реален ваш персонаж? Встречали ли вы таких людей в жизни?

— Конечно, мне доводилось встречаться с такими людьми, как Виталик. Они и сейчас есть, и не только в бизнес-сферах. Просто сейчас другие схемы и другое качество деятельности.

Мошенничество перенеслось в мир интернета и в большинстве случаев на законных условиях. Сегодня тема с криптовалютой, по-моему, имеет тот же характер, как пирамиды 90-х. Я знаю точно, что мошенники снимают офисы в бизнес-центрах для обмана по теме обмена криптовалюты. И если не знать, как это работает, то лучше не пробовать это вообще. Есть еще куча различных вариантов, как сегодня заработать нечестным способом. Раньше отжимали с применением физической силы, а сейчас за счёт незнания в области электронных технологий.

— Финансовые пирамиды, фондовые махинации – обо всем этом вы читали в новостях и книгах, или, может быть, ваша семья тоже столкнулась с этим явлением девяностых?

— Моей семье нечего и не во что было вкладывать, зато пригодились навыки жизни с минимальным прожиточным минимумом в двушке.

— Танец под песню Кая Метова из второго сезона – это ваша импровизация? Как его придумали?

— Да, с танцем получилась импровизация, это было уже под конец съемочного дня, и в группе все ждали эту сцену на десерт. Я вообще любитель спрятаться за реквизит в приступах зажима. К счастью, были кондитерские сливки в баллонах и леопардовые стринги. Сложность была в том, что меня тянуло в высокопластичное исполнение, а танцевать нужно было как-то смешно и неумело – так, как это делает Виталик.

— Во втором сезоне много таких живительных, киношных моментов. Это заслуга нового режиссера Антона Федорова? Расскажите про работу с ним.

— Про Антона я впервые услышал из новостей Гоголь-центра, он очень удачно дебютировал в качестве постановщика со спектаклем «Петровы в гриппе» на сцене ГЦ. Это было прямо нашумевшее событие! И вдруг я узнаю, что он будет делать с нами второй сезон «Жвачки». Я был приятно удивлён и подумал, что доверить и дать возможность так убедительно дебютировать в театре, а потом и в кино, можно только очень талантливому человеку, очень хорошо чувствующему время. Антон ещё и артист замечательный, утонченный, знающий актерскую природу изнутри. Поэтому у меня никогда не возникало сомнение по поводу Антона как режиссера. Мы прекрасно поработали вместе на втором сезоне и очень надеюсь, что ещё продолжим.

— Виталик вроде бы любит Надежду, но, с другой стороны, он ее сделал заложницей обстоятельств. Ее имя стоит на всех документах финансовой пирамиды. Какие все-таки между ними отношения? Почему он так поступил?

— Острые события, связанные с Виталиком во втором сезоне, заставят зрителя посмотреть на него под другим углом. Серьезные изменения коснутся и любовной линии с Надеждой. Насколько сильна любовь Виталика к Надежде, узнаём во втором сезоне.

Смотрите второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на ТНТ – с 24 мая в 21:00.