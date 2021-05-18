Жилая недвижимость в России в прошлом году подорожала в среднем на 19%, но уже на первые четыре месяца 2021 года цены на жилье поднялись еще на 8%, сообщают "Известия", ссылаясь на результаты экспертно-аналитического исследования портала Avito. При этом в каждом городе есть свои районе с новостройками, в которых стоимость жилья явно переоценили и завысили примерно на 15%, пользуясь дефицитом предложений на рынке. Есть такие районы и в Казани.

Стоимость квадратного метра в столице Татарстана неразумно завышена в районе Парка молодоженов и рядом с Казанским кремлем, подсчитала компания Realiste.

По мнению экспертов, чтобы исключить спекуляции с ценами, на законодательном уровне необходимо создать правила для застройщиков, которые не позволят им скрывать имеющееся у них предложение, провоцируя дефицит.