Прохожие в Казани обратили внимание на кричащего и плачущего ребенка, закрытого в машине в + 32 градуса жары на парковке у "Светофора". Выяснилось, что его мама и бабушка отправились в магазин за покупками, оставив ребенка в салоне машины. Увиденным очевидцы не замедлили поделиться в социальных сетях:

"Стала свидетелем ужасной ситуации, до сих пор болит голова от переживаний! На парковке около магазина светофор услышала, как в машине рыдает маленький ребёнок. Мамаша оставила его одного и ушла за покупками… Бедный малыш весь надорвался плакать, как можно в такую жару оставить в машине, да ещё и одного", - написала жительница Казани.

Женщина отметила, что сама сходила в магазин, чтобы разыскать родителей рыдающего ребёнка. Мама нашлась быстро.

"Нашла ее, а она даже спасибо не сказала, ужас! Понимаю, если бы одна была одна, ситуации разные бывают, но она была с бабушкой", - написала она.

В комментариях женщину, заметившую ребёнка, поддержали и поблагодарили за то, что она не осталась равнодушной к ситуации. Также казанцы призывают органы опеки и полицию обратить внимание на эту историю, найти и наказать родительницу, поскольку история знает немало трагических случаев, когда дети, оставленные в машинах на жаре, погибали.