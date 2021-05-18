Пять казанских пляжей и три места отдыха у воды будут открыты в Татарстане с 1 июня. Речь идет о пляжах "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Озеро Глубокое", "Озеро Комсомольское", "Большое Лебяжье", а также места отдыха у озер Изумрудное, Лебяжье и у озера в парке Победы.

Каждый день с первого дня лета и до окончания купального сезона на пляжах с 9 утра и до 20.00 будут дежурить медики, спасатели. Полиция обещает организовать усиленное патрулирование территорий в вечернее время, в выходные и праздничные дни. До 28 мая водолазы продолжают обследовать и очищать дно водоемов.

Готовность пляжей к летнему сезону оценят комиссии администраций районов города. Приемка завершится к 28 мая.