100-килограммовая жительница города Новокузнецка предстанет перед судом за убийство своего сожителя. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на СУ СКР по Кемеровской области.

Следствие установило, что 45-летняя женщина и ее любимый мужчина решили выпить, в процессе распития поссорились. Дама очень обиделась на сожителя, но решила подождать, пока тот заснет. Когда мужчина уснул, она повернула его голову вниз, в матрас, села ему на шею и удерживала его голову ногами до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни.

Когда стало понятно, что любимого не вернуть, обвиняемая испугалась, стала его трясти и кричать. Пришедшая на громкие звуки соседка вызвала скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть из-за асфиксии — от закрытия органов дыхания мягким предметом.

"Следует отметить, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов", — рассказали в пресс-службе и уточнили, что обвиняемая признала вину частично. Женщина заявила, что "просто хотела успокоить сожителя".