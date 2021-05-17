Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о тех, кто создает и подписывается на "фанатские" аккаунты Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в Казани.

"Убийца невиновных детей — краш? Дожили. Я в полнейшем шоке от соцсетей и некоторых представителей молодежи, которые сейчас в них живут. Вы называете человека красивым, списываете с него убийства и чуть ли не боготворите? Вы, ***, в своем уме вообще? Судорожно просто переписываю этот текст, промахиваясь по клавишам, потому что у меня просто нет подходящих слов описать ЭТО. Я понимаю, всем нам нравятся Голливудские злодеи-красавчики, но это реальная жизнь и он убил настоящих людей, чьих-то сыновей и дочек. Он убил ваших ровесников. А если бы это были ваши братья, сестры? Ваши родные? Запомните, таким людям нет оправдания. Как и нет оправдания таким комментариям и владельцам фан аккаунтов в тиктоке, где висят подобные видео",- написала Бородина в своем "Инстаграме".

Также телеведущая предложила всех, кто одобряет такие записи и оставляет под ними комментарии, отправлять "в клетку, один на один с "красавчиком".

Напомним, что Ильназ Галявиев, который убил 9 человек и ранил 23 в школе №175, находится под стражей, ему грозит пожизненный срок.