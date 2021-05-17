В ряде регионов страны ожидаются "супервысокие" температуры до 37 градусов и выше, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Среди регионов, в которых это будет наблюдаться на наступившей неделе, - Оренбуржье, Курганская и Тюменская области. В Астрахани столбики термометров поднимутся до 36 градусов.

Жара наступит в Южном федеральном округе. Тяжело придется жителям Волгограда, Элисты.

"Супервысокие" температуры наступили и в Поволжье. В среднем в поволжских регионах будет от 30 до 35 градусов тепла. Не обойдет стороной жара и Татарстан. Температура, по словам Вильфанда, может подниматься до 37 градусов.