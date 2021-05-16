Дольщики второго дома жилого комплекса "МЧС" начали получать ключи от квартир. Его сдали еще в конце апреля, процедура заселения началась в субботу, 15 мая.

Дом на 522 квартиры начали строить 12 лет назад, некоторые нынешние новоселы пришли получать квартиры уже с внуками. Сегодня ключи получили жильцы 1-3 подъездов, в ближайшее время получат все собственники.

Напомним, что дом начала строить компания "Фон", заканчивала работы компания "Ак Таш". Всего в ЖК пять домов, сейчас достраивают еще два.