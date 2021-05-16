Футбольный комментатор Геогрий Черданцев назвал свою зарплату в 600-800 тысяч в месяц "до смешного низкой". Такую оценку собственным доходам он дал в интервью каналу Sports Интервью.

При этом он сравнил свои доходы от ведения передачи с доходами итальянского коллеги, который снимается в аналогичном проекте: у того, как заявил Черданцев, контракт на 44,7 миллиона в год. Комментатор также подчеркнул, что является единственным добытчиком в семье.

"У меня есть семейные расходы, которые я не хочу озвучивать. Близкие люди зависят от меня. У меня нет ни бабушек, к сожалению, ни дедушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь",- сказал.

При этом Черданцев признался, что из-за пандемии начал летать только бизнес-классом, чтобы не находиться в скоплении людей, и теперь летает только им.

Справка: Георгию Черданцеву 50 лет, он стал известным во время работы на каналах НТВ и НТВ+, сейчас работает на канале Матч-ТВ. Здесь он ведет передачи "Все на футбол!" и "После футбола". Женат, имеет сына.