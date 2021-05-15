Подруга застреленной в школе №175 учительницы Эльвиры Игнатьевой записала о ней песню. Девушка сняла на видео трек, который подруги слушали в детстве.

"Ты ушла, оставив след за собой, и теперь ты стала яркой звездой", - поет девушка.

Ролик подруга погибшего педагога опубликовала в "Инстаграме". Она написала, что не слышала эту песню с детства, а раньше вместе с Эльвирой они под эту композицию грустили.

"Кто бы мог подумать, что сегодня я буду скорбеть под неё по своей Игн", - добавила она.

Напомним, что Эльвира Игнатьева стала одной из девяти жертв Ильназа Галявиева - 11 мая он пришел в школу с оружием и жестоко расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Молодому человеку грозит пожизненный срок.