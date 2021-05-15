На майских праздниках в Казани женщина пыталась зарезать спящего собутыльника.

Все произошло 4 мая в одном из домов на Гвардейской. 53-летняя женщина с 33-летним товарищем устроили застолье со спиртным. В процессе мужчина лег спать, женщина на почве неприязненных отношений взяла нож и ударила его в живот.

Пострадавший смог выйти в коридор и попросить помощи, его забрала скорая помощь. Подозреваемая частично признала свою вину, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в Следкоме РТ.