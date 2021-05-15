Родители казанского стрелка Ильназа Галявиева, учинившего кровавую бойню в гимназии № 175 11 мая, всегда придерживались строгих правил, сами не употребляли алкоголь, не курили и того же требовали от своих сыновей. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Практически во всех таких случаях, которые произошли в нашей стране, родители достаточно строго обращались со своими детьми. Я не нашла такого фактора, что родители слишком избаловали их, слишком много позволяли", – передает РИА «Новости» слова Волынец.

Впрочем, как отметила омбудсмен, это не означает, что в семье есть взаимопонимание между родителями и детьми, а это - самое важное.

"Иногда такой сильный нажим дает как раз прямо противоположный результат", – отметила Волынец.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.