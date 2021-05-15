Немецкий профессор криминальной психологии Университета Вюрцбурга Роланд Дойч объяснил спокойную реакцию прохожих на казанского стрелка Ильназа Галявиева, который шел по улице Казани с оружием, прежде чем напасть на школу. Мнение специалиста приводит РИА "Новости".

"Когда происходит что-то подобное, — появляется человек, идущий с оружием в руках, — люди смотрят друг на друга, чтобы получить одобрение собственной реакции. Если никто не реагирует, то они приходят к выводу, что на них нет никакой ответственности и не следует что-либо предпринимать", — рассказал психолог.

Дойч добавил, что прохожие могут пройти мимо лежащего на земле человека, не подающего признаков жизни, и не попытаются помочь. По словам эксперта, люди могут также оставаться поблизости и наблюдать, что сделают другие, не вмешиваясь ни во что самостоятельно.

В день трагедии в Казани в сети были опубликованы видео с городских камер видеонаблюдения. На них показано, как преступник идет с ружьем наперевес и встречает прохожих, но его никто не останавливает.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали 23. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу до 11 июля.