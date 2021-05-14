Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за жары.

Как пояснили в ведомстве, с 14 по 17 мая в дневные часы в республике ожидается повышение температуры воздуха до +34..+35 градусов.

Напомним, что в жаркие дни нужно носить свободную одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы, при выходе из дома желательно иметь с собой воду. Пожилым людям и гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам в часы максимальной солнечной активности лучше оставаться дома.