"Где вы были. Что делали?"
- Я понимаю, что это был день траура, 12 мая. А потому я не стал выходить на пикеты днем, а вышел уже после 20 часов вечера, никого не звал, огласки не было. Это лично моя позиция, и я не мог не задать этот вопрос - "А где вы были?". В смысле не в день трагедии, а до него. Ведь стрелок - не приезжий, не чужой. Он вырос в Казани, его видели сотни людей, странности в поведении отмечали и ранее, были проблемы. Неужели полиция, опека, педагоги, медики, соседи, знакомые не видели? Нужно было принять все меры раньше, и тогда трагедии могло бы не случиться.
- Нет, нигде мне ничего так и не ответили. Но я сейчас взял за практику такой метод: не только выхожу с плакатом, но и оставляю в ведомстве или министерстве письмо на имя министра, например. Тут как ни крути, а ответить со временем придется. Закон обязывает.
- Нормально. Я ж, чтоб вы понимали, никого не требовал отправить в отставку, уволить или посадить. Я, например, когда к ФСБ пришел, сразу позвонил в звонок, дежурному назвал свою фамилию, имя, сказал, зачем я пришел. И потом развернул только плакат и встал у здания.
- Он спокойно ответил, что, мол, хорошо. Правда, потом из ворот выехала отечественная машина, неприглядная такая "девятка". Встала рядом. Меня из нее фотографировали. Потом она за мной двигалась и дальше по другим точкам пикета. Но никаких попыток помешать или что-то еще... У исполкома я решил спросить у Метшина: "Метшин, займитесь не только своей безопасностью, но и безопасностью наших детей". Тоже не ответил...
Главная цель
- Понимаете, трагедия в Казани показала, что все мы ошибочно жили в ощущении безопасности. Сейчас никто в безопасности себя не чувствует. Думаете, стрелок этот хотел побольше людей отстрелить? Нет, его основная цель была страх посеять. И у него это получилось - люди боятся, они в страхе. Комитет "За безопасность детей в школах и садиках" должен найти альтернативные решения, не запреты, как обезопасить наших детей. Тогда и взрослые перестанут бояться.
- Вы посмотрите, сейчас все вокруг начнут делать что? Правильно, ужесточать. Но мы можем окружить школы танками, пустить над ними патрульные самолеты, выстроить пятиметровые заборы, но это не решит проблему: дети выйдут за пределы охраняемой зоны, и где гарантия, что не появится очередной такой стрелок? Нужно смотреть в начало. Цепочка долгая, и начинается она с профилактики, контроля, отслеживания интернета и т.д. Вот наш комитет и должен будет инициировать скорейшее рассмотрение всех этих вопросов. Лечить, как говорят врачи, надо не симптомы, а причину болезни... А сама стрельба - это тот самый симптом.
- В первую очередь родители, люди, которые сами имеют детей, знают их потребности, возможности.
- Мы не нацелены на запреты или карательные меры. Мы будем креативно искать новые подходы и решения. Только так, я думаю, можно вернуть людям ощущение защищенности после всего, что случилось.
Справка
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию № 175 в Казани, где раньше учился, и начал стрелять по ученикам и учителям. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семеро школьников. Еще 23 человека, преимущественно дети, получили ранения.
комментарии
Да и в целом власти не нужны дети, мы же собираем на лечение детей всем миром, кто то бизнес на этом делает, власти не нужны старики. Так какая это власть ,которой ненужно будущее и прошлое, какие перспективы этой власти. Девиз власти " нужно делать бабки "