Пока Татарстан замер в трауре после стрельбы в казанской школе, а семьи погибших едва закончили похороны своих близких, на улицы Казани вышел один-единственный человек, у которого назрел вопрос "Где вы были и что делали?". И вопросы он решил адресовать спецслужбам, полиции, Росгвардии, местным властям.

Одиночные пикеты у зданий ФСБ, Министерства образования РТ, исполкома, МВД, Росгвардии провел местный активист, председатель Всероссийского движения "Против преступности и беззакония" Дмитрий Бердников.

"Где вы были. Что делали?"

- Я понимаю, что это был день траура, 12 мая. А потому я не стал выходить на пикеты днем, а вышел уже после 20 часов вечера, никого не звал, огласки не было. Это лично моя позиция, и я не мог не задать этот вопрос - "А где вы были?". В смысле не в день трагедии, а до него. Ведь стрелок - не приезжий, не чужой. Он вырос в Казани, его видели сотни людей, странности в поведении отмечали и ранее, были проблемы. Неужели полиция, опека, педагоги, медики, соседи, знакомые не видели? Нужно было принять все меры раньше, и тогда трагедии могло бы не случиться.

- Вам дали ответ на этот вопрос?

- Нет, нигде мне ничего так и не ответили. Но я сейчас взял за практику такой метод: не только выхожу с плакатом, но и оставляю в ведомстве или министерстве письмо на имя министра, например. Тут как ни крути, а ответить со временем придется. Закон обязывает.

- Как прошли пикеты?

- Нормально. Я ж, чтоб вы понимали, никого не требовал отправить в отставку, уволить или посадить. Я, например, когда к ФСБ пришел, сразу позвонил в звонок, дежурному назвал свою фамилию, имя, сказал, зачем я пришел. И потом развернул только плакат и встал у здания.

- А что сказал дежурный ФСБ?

- Он спокойно ответил, что, мол, хорошо. Правда, потом из ворот выехала отечественная машина, неприглядная такая "девятка". Встала рядом. Меня из нее фотографировали. Потом она за мной двигалась и дальше по другим точкам пикета. Но никаких попыток помешать или что-то еще... У исполкома я решил спросить у Метшина: "Метшин, займитесь не только своей безопасностью, но и безопасностью наших детей". Тоже не ответил...

Главная цель

Основная цель, говорит Бердников, не пропиариться на трагических событиях. Он намерен требовать создания особого комитета - Комитета по защите детей.

- Что это должен быть за орган?

- Понимаете, трагедия в Казани показала, что все мы ошибочно жили в ощущении безопасности. Сейчас никто в безопасности себя не чувствует. Думаете, стрелок этот хотел побольше людей отстрелить? Нет, его основная цель была страх посеять. И у него это получилось - люди боятся, они в страхе. Комитет "За безопасность детей в школах и садиках" должен найти альтернативные решения, не запреты, как обезопасить наших детей. Тогда и взрослые перестанут бояться.

- То есть запреты не помогут?

- Вы посмотрите, сейчас все вокруг начнут делать что? Правильно, ужесточать. Но мы можем окружить школы танками, пустить над ними патрульные самолеты, выстроить пятиметровые заборы, но это не решит проблему: дети выйдут за пределы охраняемой зоны, и где гарантия, что не появится очередной такой стрелок? Нужно смотреть в начало. Цепочка долгая, и начинается она с профилактики, контроля, отслеживания интернета и т.д. Вот наш комитет и должен будет инициировать скорейшее рассмотрение всех этих вопросов. Лечить, как говорят врачи, надо не симптомы, а причину болезни... А сама стрельба - это тот самый симптом.

- Кто должен войти в Комитет?

- В первую очередь родители, люди, которые сами имеют детей, знают их потребности, возможности.

- А чем будет отличаться этот орган от существующих комитетов, аппаратов уполномоченных по защите детей?

- Мы не нацелены на запреты или карательные меры. Мы будем креативно искать новые подходы и решения. Только так, я думаю, можно вернуть людям ощущение защищенности после всего, что случилось.

Справка

Дмитрий Бердников - председатель движения "Против преступности и беззакония"- известен своим участием во многих избирательных кампаниях в Татарстане и за его пределами. Как он сам заявлял ранее, он выставлял свою кандидатуру более 70 раз. В том числе на выборах мэра Москвы, главы Сочи, в парламенты Татарстана, Чувашии и других регионов РФ.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию № 175 в Казани, где раньше учился, и начал стрелять по ученикам и учителям. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семеро школьников. Еще 23 человека, преимущественно дети, получили ранения.

Галявиев был задержан. На одном из допросов казанский колумбайнер заявил, что несколько месяцев назад в нем «начал пробуждаться монстр», и он стал «еще больше всех ненавидеть». За несколько дней до нападения на школу Галявиев, как он говорит, осознал себя богом.

Сейчас казанский стрелок взят под стражу на два месяца. Токсикологическая экспертиза не обнаружила в его крови алкоголя или наркотиков.