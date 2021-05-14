Владимир Познер планирует снять новый документальный проект, в этот раз в нем могут принять участие жители Казани.

Идею снять фильм о жителях городов на Волге, как сообщает журналист, подал Иван Ургант.

"В июле этого года мы отправимся на теплоходе по реке Волге, останавливаясь в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске. У меня, да и у всего нашего съемочного коллектива, есть просьба ко всем жителям названных городов: если вам знакомы живущие там люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание, то напишите нам о них страничку-другую (но не более двух)", - написал Познер в своем "Инстаграме".

Письма можно отправлять на почту pozneronline2021@gmail.com.