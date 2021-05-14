Сегодня, 14 мая, ГИБДД Казани проведет рейд по автобусам и легковым такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут ориентировочно в период времени с 14.00 до 17.00. Больше всего инспекторов интересуют водители, у которых есть проблемы с документацией, с техническим состоянием такси или автобуса. Будут проверены водительские удостоверения, путевые листы, полисы ОСАГО.

Особо планируется проверить, не уклоняются ли водители от своевременной уплаты административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, если таковые были ранее.