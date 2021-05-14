В Минздраве РТ назвали число погибших от коронавируса за сутки жителей Татарстана. Специалисты республиканского министерства здравоохранения зафиксировали 3 случая смерти: вирус унес жизни двух женщин - 1941 и 1953 годов рождения, и одного мужчины 1938 года рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Специалисты Минздрава выражают искренние соболезнования родным и близким.

По состоянию на 13.05.21 зарегистрировано 478 случаев гибели от коронавирусной инфекции в республике.