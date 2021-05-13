Контролируемый Татарстаном банк "Ак Барс" спишет кредиты, выданные банком семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Казани, сообщила пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.

В частности, банк обнулит им ипотеку и выданные потребительские кредиты. Предправления банка Зуфар Гараев доложил Минниханову, что "Ак Барс" продолжает изучать свою базу данных, сводя со списком погибших и пострадавших.

Другие банки в Татарстане сейчас подключаются к работе по списанию кредитов. Не исключено, что и другие финансовые учреждения "простят" долги тем,в чьи семьи пришло горе.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где учился раньше. Погибли девять человек, госпитализация потребовалась еще 23.

Власти Татарстана уже выделили по 1 млн рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей - серьезно пострадавшим и по 200 тысяч рублей - получившим легкий вред здоровью.

Путин попросил Минниханова "посмотреть на эти вопросы пошире" и помочь семьям решить социальные, жилищные и другие проблемы, поработать с каждой семьей, а затем доложить о возможных дополнительных предложениях по помощи им.