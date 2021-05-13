В новый российский учебник по ОБЖ будет включен раздел о противодействии терроризму и экстремизму. В частности, детям расскажут, что делать при стрельбе в помещении.

О новом учебнике рассказала руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Учебник разработан по инициативе Центра.

"Насколько эти знания, особенно практические навыки, востребованы, к сожалению, нам пришлось убедиться несколько дней назад в Казани, когда произошло чудовищное преступление", - отметила Шойгу на заседании Общественного совета министерства.

Отмечается также, что издание писали не педагоги, а специалисты по различным направлениям, упор будет делаться на практику. В частности, в учебник также войдут блоки о безопасности на транспорте и общественных местах, в социуме и информационном пространстве. Пока работа над книгой ведется, когда ее завершат, не сообщается.

Напомним, что при стрельбе в школе №175 11 мая погибли девять человек, 23 ранены. Одна из учительниц буквально закрыла собой ребенка, вторая успокаивала учеников в чате и заставляла их оставаться в безопасности. В целом власти РТ оценили действия сотрудников школы при трагедии как правильные и позволившие избежать большего числа жертв.