Ученица пятого класса в Казани упала в обморок у здания школы, где 11 мая произошла трагедия. Девочка пришла забрать вещи, оставленные в учебном заведении.

На кадрах видно, как девочку несут на руках, РИА Новости сообщают, что ей стало плохо. Напомним, что при стрельбе в 175 гимназии в Казани пострадали 23 человека, восемь из них спецбортом МЧС доставлены в Москву. Погибли девять человек, из них семь учеников 8 класса и два педагога.

Стрелок - 19-летний Ильназ Галявиев - сдался силовикам, он арестован на два месяца. Молодой человек "осознал себя Богом", поэтому пошел убивать. Свою вину он признал, но заявил, что "ошибся с подсчетом жертв".