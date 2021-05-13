Дочь Мулланура Мустафина, который получил травмы при стрельбе в казанской школе, рассказала с его слов о первых минутах трагедии.

В то утро Мустафин шел к выходу из школы - его попросили помочь с починкой чего-то на территории. В дверях мужчина столкнулся с молодых человеком - он был с оружием. Сотрудник школы увидел, что парень уже в кого-то выстрелил, и пошел на него, чтобы остановить. Галявиев выстрелил сквозь дверь, Мулланур Мустафин получил многочисленные осколочные ранения в район живота.

Далее, по словам дочери, преступник перезарядил оружие и снова выстрелил в мужчину. На этот раз он целился в голову, но практически промахнулся, пуля мужчине почти не повредила. Пока он лежал на полу в крови, он думал, как там его супруга - она работает в школе 175 педагогом.

"Этием (мой отец) все еще лежал в крови, когда убийца прошел мимо него на улицу сдаваться. Этием видел то, что было написано на маске преступника. Этием все прочувствовал на себе. Рассказывает: „Лежу в крови, вижу гильзу, а сам думаю: где наша мама, жива ли она? Где сейчас находится? Как себя чувствует?“ Она ведь была там же, на втором этаже, вела урок", - написала дочь пострадавшего в "Инстаграме".

Она также отметила, что еще больших потерь удалось избежать благодаря оперативным действиям директора школы, учителя смогли вовремя запереть двери кабинетов.

Напомним, при стрельбе в школе 11 мая пострадали 23 человека, восемь из них, в том числе Мулланур Мустафин, спецбортом отправлены в Москву. Еще девять человек - семь восьмиклассников и два педагога - погибли. Одна из учительниц перед смертью закрыла собой ребенка.