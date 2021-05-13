3-летний ребенок в Калининграде смог сам себя спасти из квартиры с умершими родителями. Он провел несколько суток с ними взаперти, сообщает "Клопс" со ссылкой на правоохранительные органы в регионе. Все случилось в доме на улице Интернациональной. Не понятно, как, но мальчик сумел добраться до замка на входной двери и открыть ее. В подъезде малыша и нашли соседи.

Сначала соседи подумали, что малыш просто убежал, но когда зашли в квартиру, откуда выбрался мальчик, то обнаружили там тела его родителей. На место были немедленно вызвана полиция. По предварительным данным, ребенок провел рядом с телами 23-летней матери и 28-летнего отца около трех суток.

По неофициальным данным, погибшие родители спасенного ребенка могли употреблять запрещенные вещества. При этом семья не состояла на профилактическом учете.

Следственное управление СКР по Калининградской области начали по данному факту доследственную проверку. Точную причину гибели мужчины и женщины устанавливают судебно-медицинские эксперты.