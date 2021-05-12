Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказал об опасном фейке, который появился в инфополе после трагедии в школе №175 Казани.

В частности, ряд телеграм-каналов назвал виновником трагедии совершенно не того человека: фото молодого человека, имя и фамилия которого совпадают с данными стрелка, было выдано за снимок нападавшего. На фото невиновный казанец находится в кругу одноклассников. Студенту, чье фото по ошибке было использовано, начали поступать угрозы.

"Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал преступления? Это была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность его нужно было обеспечивать", - отметила Фазлеева.

Также среди фейковых данных были списки погибших и пострадавших, информация о стрельбе в школе на Латышских стрелков и пропавших после стрельбы людях. Все это не соответствует действительности, подчеркнули власти республики.

UPD На фотографии к новости - молодой человек, который устроил стрельбу, во время допроса.

Напомним, ранее Фазлеева объяснила, откуда взялась информация о двух нападавших на школу.