В соцсетях во время трагедии 11 мая в Казани появлялись сообщение о том, что стрелков в школе было двое, одного задержали, второго ликвидировали. Еще вчера этот факт опровергли в МВД РТ, сегодня власти республики объяснили, откуда взялась информация о втором стрелке.

"Школа оборудована системой видеокамер, в ней зафиксированы все действия человека, он был один. Почему звучало о двух - такому процессу была свойственная паника, в момент, когда поступали сигналы из школы, было сообщение, что есть еще кто-то",- пояснила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По словам Фазлеевой, правоохранители, прибывшие на место после срабатывания тревожной кнопки, проверили сообщение о двух людях, обследовали здание и подтвердили, что нападавший был один. Напомним, его задержали, это 19-летний студент, суд изберет ему меру пресечения.

При стрельбе погибли 9 человек, пострадали 23. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.