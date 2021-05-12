Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе №175 Казани. Сейчас в больницах находится 23 человека, получившие различные ранения. Ранее сообщалось, что пострадавших 21.

По словам Фазлеевой, на утро 12 мая состояние всех пациентов стабильное, однако разной степени тяжести. Сегодня по инициативе Татьяны Голиковой в Казани проходит консилиум врачей, будет принято решение о необходимости и целесообразности перевода пациентов в Москву.

Как отметил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, в больницах Казани находится 20 детей, шесть - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом. Необходимых лекарств и перевязочных материалов в медучреждениях хватает, вчера также прибыл борт с 39 медиками разных профилей. Всех детей осмотрел педиатр, тем, кому нужна была психологическая помощь, ее оказали.

Напомним, что погибших в результате трагедии - их девять человек - похоронят сегодня. Власти РТ обещали оплатить похороны.