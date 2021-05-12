Ураза-байрам, который отмечают в этом году 13 мая, пройдет в обычном режиме, заявили корреспонденту ProKazan.ru в Духовном управлении мусульман РТ.

"Пока никаких изменений у нас нет, все мероприятия состоятся в том режиме и в то время, когда это было запланировано", - отметил Заместитель муфтия по информационной политике, директор Издательского дома "Хузур" Ришат Хамидуллин.

При этом, как сообщается на сайте ДУМ РТ, развлекательные мероприятия, например, Рамазан-фест, будут отменены.

Напомним, что 12 мая в Татарстане объявлено днем траура после трагедии в 175 школе: при стрельбе погибли девять человек, 23 ранены. Сегодня погибших похоронят.