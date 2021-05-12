Не стало еще одного педагога школы № 175 в Казани, где накануне случилось массовой убийство. 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова умерла в больнице. Она была классным руководителем 4 "Г" класса.

На данный момент известно о 9 погибших и 31 пострадавшем. Не стало семерых детей и двух преподавателей - 25-летняя учительница английского Эльвира Игнатьева скончалась на месте, 55-летняя Венера Айзатова умерла в стационаре, несмотря на все попытки медиков спасти раненую женщину. Айзатова проработала в школе 34 года.

19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев накануне напал на школу и открыл стрельбу.

Утроивший кровавую бойню уже задержан. Ильназ Галявиев заявил, что всех ненавидит и называет себя богом, почувствовавшим, что "становится монстром".