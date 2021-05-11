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Источник: второй нападавший на школу в Казани ликвидирован, число пострадавших выросло до 32 человек

11.05.2021, 11:10 6402 5 prokazan.ru

В Казани утром 11 мая произошла стрельба и взрыв в школе №175 Казани. На данный момент известно о том, что одного нападавшего задержали, им оказался 19-летний бывший ученик школы, второго ликвидировали. 

По данным СМИ, число пострадавших выросло до 32 человек, погибли 11 школьников, двое из них выпрыгнули из окна и разбились. 

Как сообщили в МЧС, открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи по номеру 8(843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи, их количество будет увеличено за счёт соседних регионов.

Дети Казань Криминал
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комментарии

Горожанин
4
11 мая 2021
11:19
Правоохранительная система у нас занята тем, что бабушек на митингах пакуют и пакуют узбеков , таджиков удивительным образом у которых обнаруживают оружие .
Супер современная спецслужба борется с неугодными и с инокомыслием, а не работает над тем , чтобы обезопасить граждан .
Ага
14
11 мая 2021
11:26
Вот вы своими тупыми незаконными митингами только и отвлекаете их от нормальной работы. Но ведь дестабилизация в стране и нужна вашим хозяевам и спонсорам зарубежным всяких Навральных, не так ли а?
В ответ на комментарий пользователя
Правоохранительная система у нас занята тем, что бабушек на митингах пакуют и пакуют узбеков , таджиков удивительным образом у которых обнаруживают оружие .
Супер современная спецслужба борется с неугодными и с инокомыслием, а не работает над тем , чтобы обезопасить граждан .
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Горожанин
1
11 мая 2021
11:31
Ага, ты ... Заткнись уже..
Горожанин
0
11 мая 2021
11:38
Такое несчастье - так нет - выползла эта больная гадина и давай блевать ! Проказань ! Я понимаю что вам плевать на людей - но в данном случае - забаньте вы это психически больное животное - ведь это уже как издевательство - при чем именно с вашей стороны уже !!!
В ответ на комментарий пользователя
Вот вы своими тупыми незаконными митингами только и отвлекаете их от нормальной работы. Но ведь дестабилизация в стране и нужна вашим хозяевам и спонсорам зарубежным всяких Навральных, не так ли а?
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Горожанин
0
11 мая 2021
11:45
У адвоката террориста Шамсутдинова, два сына закончили эту школу 175, где произошло массовое убийство учеников, странное совпадение.

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