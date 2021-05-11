В Казани утром 11 мая произошла стрельба и взрыв в школе №175 Казани. На данный момент известно о том, что одного нападавшего задержали, им оказался 19-летний бывший ученик школы, второго ликвидировали.

По данным СМИ, число пострадавших выросло до 32 человек, погибли 11 школьников, двое из них выпрыгнули из окна и разбились.

Как сообщили в МЧС, открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи по номеру 8(843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи, их количество будет увеличено за счёт соседних регионов.