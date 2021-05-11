Власти Татарстана заявили о восьми погибших и 20 пострадавших на 10 утра в результате стрельбы и взрыва в школе 175 Казани. Трагедия произошла утром 11 мая.

"Это большая беда. <...> Силы развёрнуты. Конечно, всё, что необходимо — будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - сказал президент РТ Рустам Минниханов.

Известно, что семеро погибших - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девочки, также погибла учительница. 20 человек в больницах. Один из нападавших задержан, это 19-летний бывший ученик школы. Информацию о втором нападавшем опровергли в МВД РТ, сообщает Татмедиа.