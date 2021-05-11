Банк «Открытие» аккредитовал 20 жилых комплексов в Казан

Среди аккредитованных объектов – комплексы, которые возводят крупнейшие компании строительного рынка региона и страны: ГК «КОМОССТРОЙ» (жилой комплекс «Немецкий дом»); компания «ДОМКОР» (жилые комплексы «Красные Челны» и микрорайон «Дружный»); ГК «АК БАРС Девелопмент» (жилой комплекс «Светлая Долина»); ГК «КамаСтройИнвест» (жилой комплекс «Арт Квартал Винсент»); СМУ-88 (ЖК ДУБРАВА 2.0); ГК «Суварстроит» (жилой комплекс «Южный парк»); ГК «Талан» (жилой комплекс «Сердце города»); ГК «Унистрой» (жилые комплексы «Даурская дом 46А», «Атмосфера» и «Царево Village»); СЗ СК «Грань» (жилой комплекс «Новые Горки»); ООО «ТСИ» (жилые комплексы «Мечта» и «Радужный-2»); СК «АРТ-Строй» (жилые комплексы «Тунакова» и «Френдли-комплекс Тура Nova»); Завод железобетонных изделий № 3 (жилой комплекс «Новые Горки»); ГК «Зардон» (жилой комплекс «Взлет»). Покупателям квартир банк предлагает новые выгодные условия по ипотеке.

Приобрести жилье в этих жилых комплексах можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой 5,59% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%, по «Семейной ипотеке» ставка составляет 4,65%.

Клиенты банка также могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,4%, на вторичное - от 7,5% при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование - от 7,5% годовых.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам 2020 года банк «Открытие» входит в ТОП-5 банков-лидеров по объемам выдачи ипотеки. За первый квартал 2021 год ипотечный портфель банка «Открытие» в Татарстане вырос на 12% - до 6.5 млрд рублей.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.