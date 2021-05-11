Жители Казани на днях возмутились, обнаружив на дороге в поселок Отары осколки памятников с мусульманского кладбища.

Эту дорогу долго просили починить, но когда ее засыпали боем кирпича вместе с осколками памятников, местные жители были шокированы. Они предположили, что это действительно надгробия с мест захоронения на Ново-Татарском кладбище. На возмущения горожане ответили в администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани.

"Месяц назад был разобран аварийный участок забора на Новотатарском кладбище. Битый кирпич и обломки старого фундамента были использованы для ремонта дороги. Очевидно, фрагменты старых, бракованных могильных камней попали в основание фундамента забора, который поставили еще во времена СССР. И, к сожалению, некоторые фрагменты надгробий оказались на проезжей части. Эта проблема будет устранена в ближайшее время. Уверяем вас, ни одно надгробие с кладбища во время ремонтных работ не пострадало", - пояснили в администрации.

Также было отмечено, что часть фрагментов уже убрана, работники продолжают осмотр дороги. В доказательство представители администрации приложили снимок.