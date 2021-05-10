В казанском поселке Отары местные жители возмущены до глубины души: сначала им долго пришлось сражаться за то, чтобы дороги отремонтировали. Сейчас, когда их все-таки подлатали, возник вопрос, что лучше - с ремонтом или без. Ведь подлатали дороги не чем-нибудь, а останками памятных надгробий с мусульманского кладбища. От такого кощунства местные потеряли дар речи.

Коммунальщики утверждают, что ремонт провели "битым кирпичом". Но местные сфотографировали этот "кирпич", и выложили снимки в Сеть. Они предложили, что для ремонта дороги использовали памятники с Ново-Татарского кладбища, тем самым оскорбив память покойных.