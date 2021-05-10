13 мая, в день Ураза-байрам, в Казани планируется провести большой семейный фестиваль "Рамадан Фест". Состоится он в центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Праздник проведет Мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов ДУМ РТ Казани. Сообщается, что всех гостей будет ждать очень интересная развлекательная программа: с 13:00 до 17:00 на площадке будут проходить исполнение мунаджатов, нашидов, стихов, анимационное шоу, вело-шоу.

Пространство парка разделят на три развлекательные зоны. В каждой можно будет прикоснуться к тематической атмосфере прошлого, настоящего или будущего. На площадке "прошлого" всех ждут исторические экспозиции, мастер-классы по росписи и кулинарному мастерству.

В тематической зоне "настоящего" будут работать мастер-классы по ШДМ-шарам, рисованию цветным песком, мыльное шоу, игры с аниматорами, рисование руками.

В тематической зоне "будущего" можно будет принять участие в фотоконкурсе, посмотреть на мир в очках виртуальной реальности, принять участие в рисовании эбру, научных шой.

Также в парке будет работать фуд-корт.