Чемпион России, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох умер после падения на тренировке в Свердловской области, сообщают РИА "Новости".

"Невосполнимую утрату понес мотоспорт и весь наш коллектив — скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох", — сообщается на странице Центра технических видов спорта Свердловской области во "ВКонтакте".

Роману было 33 года. Он пять раз становился чемпионом России, а также принимал участие в чемпионатах мира.

Церемония прощания состоится 12 мая.