В столице Татарстана за минувшие сутки случилось 32 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, не имевших права управления ТС. 4 водителя были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Такие итоги праздничного дня в Казани подвели сотрудники ГИБДД города.

В отделы полиции прямо с дороги были доставлены 3 человека. Двое - за неповиновение законным требованиям сотрудников ГИБДД, один - за езду с поддельным водительским удостоверением.

Из 32 ДТП, случившихся за сутки, одно - с пострадавшими и 31 - с материальным ущербом.