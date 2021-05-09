В Казани мотоциклиста оштрафовали на 18 тысяч после того, как он не остановился по требованию полиции и сбежал, нарушив ряд ПДД.

Инцидент произошел 15 апреля на перекрестке Хакима - Бондаренко. Мужчина на мотоцикле не остановился по требованию полиции, его пытались преследовать, но из-за большого числа транспорта и пешеходов прекратили погоню. По фактам грубых нарушений ПДД, совершенных мотоциклистом, возбуждены дела об административных расследованиях. В итоге было выяснено, что за рулем сидел 30-летний мужчина, его нашли и пригласили в Госавтоинспекцию для беседы.

Водитель признал свою вину, ему выписаны штрафы по нескольким статьям общей суммой на 18 тысяч. В их числе - выезд на встречку и проезд на красный свет, невыполнение требования об остановке, управление без полиса ОСАГО и ряд других.