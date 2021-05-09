В Казани в День Победы экипажи автобусов вышли на маршруты в военной форме.
Речь идет о маршрутах, которые обслуживает ПАТП-2, на ПАТП-4 водители и кондукторы встречают пассажиров с георгиевской лентой на груди. Также в автобусах сегодня звучат поздравления на русском и татарском языках и известные песни военных лет.
Кроме того, как сообщили в Ассоциации АТП РТ, предприятия 9 мая поздравили своих ветеранов - тружеников тыла.
Напомним, накануне казанцев возмутили одетые в военную форму официанты в одной из рюмочных в самом центре Казани.
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В парках, гаражах, доках, мастерских, на складах , аэродромах ...предусма тривается ношение специальной, рабочей одежды , обуви, сняряжения и средств защиты.