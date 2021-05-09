В Казани в День Победы экипажи автобусов вышли на маршруты в военной форме.

Речь идет о маршрутах, которые обслуживает ПАТП-2, на ПАТП-4 водители и кондукторы встречают пассажиров с георгиевской лентой на груди. Также в автобусах сегодня звучат поздравления на русском и татарском языках и известные песни военных лет.

Кроме того, как сообщили в Ассоциации АТП РТ, предприятия 9 мая поздравили своих ветеранов - тружеников тыла.

Напомним, накануне казанцев возмутили одетые в военную форму официанты в одной из рюмочных в самом центре Казани.