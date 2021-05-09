В редакцию ProKazan.ru прислали видео из рюмочной в центре города, на улице Баумана. Здесь, по словам автора, официантов переодели в солдатскую форму.

"В Казани накануне праздника руководство кафе-рюмочной решило нарядить официантов в форму времен ВОВ. Теперь, в честь Дня Победы, посетителей питейного заведения обслуживают "красноармейцы". Как считаете, нормально?", - задается вопросом подписчик.

В комментариях казанцы единогласно высказались против таких нелепых инициатив.

"Дурости этой нет начала и нет конца....Удивительно, что тупость одного реализуют подчиненные."

"Куда деваться этим девочкам, не будут подчиняться - слетят с работы"

"Во всем надо знать меру"

"Зашквар, если честно! У руководства этой наливайки деды за "Идель-урал" воевали?"

"Форма на то и форма, что её надевают в соответствии с профессией и ситуацией, а это - "ряженные"... обесценивается таким образом "мундир"

"Надеюсь в ураза байрам, они их не оденут в мусульманок))) подносить микстуру алкозависимым гостям",- пишут в комментариях жители города.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал о том, что на концерте в "Корстоне" над толпой подняли голого парня.