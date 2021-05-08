Власти Челябинской области поздравили с 9 мая умершего ветерана. Труженица тыла Хадия Сафина умерла еще в январе, но все равно оказалась в списках на поздравление.

О том, что на имя их умершей бабушки пришли открытки от губернатора и мэра, в соцсетях сообщили шокированные родственники.

"Вы перед тем, как поздравляете ветеранов ВОВ, проверяете жив он или нет?", - написала внучка ветерана.

Как пояснили Министерстве социальных отношений Челябинской области, произошел технический сбой: информация о смерти пожилой женщины просто не поступила в систему. В итоге ее не только поздравили с Днем Победы после смерти, но и продолжали начислять все положенные пособия, пишет 74.ру. Получала ли их семья, неизвестно, в ситуации будут разбираться все причастные ведомства.

А в Казани на днях наоборот, без подарка остался живой труженик тыла: 95-летнему казанцу не вручили продуктовый набор, который он ожидал. Позже в администрации Кировского и Московского района Казани, на территории которого он проживает, пояснили, что они просто передают подарки по спискам Минтруда, а в министерстве сообщили, что продуктовые наборы положены только участникам ВОВ и их вдовам.

Уже сегодня, 8 мая, администрация порохового завода, где он работал, навестила ветерана, ему вручили подарок.