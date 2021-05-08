В Октябрьском районе Оренбургской области вечером 7 мая обрушился мост через реку Салмыш, пострадали два человека.

По данным Следственного комитета региона, инцидент произошел при плановых работах - конструкции моста разбирали, движение по нему в это время было перекрыто. Пострадавшие - рабочие подрядной организации, которая выполняла ремонт.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие по нему "учитывая широкий резонанс происшествия, а также в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела" будет вести Главное следственное управление СК РФ, об этом распорядился Александр Бастрыкин.