В Казани туристам предложат экскурсию по крупным предприятиям. Как рассказали в пресс-службе мэрии, уже разработаны маршруты "Казань - город трудовой доблести".

Маршруты для гостей столицы Татарстана планируют запустить в ближайшее время. Они будут включать посещение крупных предприятий, фабрик, зданий, в которых в годы войны находились госпиталя.

"Среди таких объектов: Казанский авиационный завод имени Горбунова, Казанское моторостроительное производственное объединение, Казанский вертолетный завод, Казанский пороховой завод и парк Петрова, Завод «Радиоприбор», здание Ратуши и другие", - пояснила замруководителя Исполкома города Гузель Сагитова.

Напомним, что присваивать городам звание "Город трудовой доблести" в России решили перед 75-летием победы в ВОВ. Казанцы отнеслись к этой идее настороженно, в итоге звание город все же получил. Сейчас жители столицы РТ могут выбрать место установки стелы с данным званием, голосование проходит на сайте мэрии.