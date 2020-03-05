«Город наживы за счет трудовой доблести»: что казанцы думают о присвоении Казани нового звания

Казани могут присвоить звание "Город трудовой доблести". Накануне 75-летия Великой Победы в России учреждено новое почетное звание, и столица Татарстана может стать первым городом, получившим его.

Мэрия города призывает казанцев голосовать в поддержку инициативы на официальном сайте. Чтобы отдать голос, нужно авторизоваться на Портале госуслуг.

Редакция ProKazan.ru узнала у читателей, что они думают о присвоении Казани звания "Города трудовой доблести". Как показал опрос, большинство проголосовавших равнодушны к идее присвоить звание и не видят в этом толка.

Также горожане высказали свою позицию в комментариях:

"Первым городом, где работают много и почти за бесплатно"

"Вы о чем?!! В городе не найдешь работу,а если и найдешь и то за копейки.. бесплатный раб сила в нашей стране"

"Может лучше "город наживы за счёт трудовой доблести"?"

"А почему нет? Лишний титул любимому городу не помешает."

"От этого поимеют первые лица республики. А у народа, как всегда, дуля в кармане".

"Если и присвоить,то посмертно,за прошлые заслуги" - считают казанцы.

Отметим, что на момент публикации материала инициативу на сайте мэрии поддержали 192 человека.