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Фото Prokazan.ru

«Город наживы за счет трудовой доблести»: что казанцы думают о присвоении Казани нового звания

Cегодня, 12:32 115 11 Автор: prokazan.ru
Большинство опрошенных не видят в звании смысла

Казани могут присвоить звание "Город трудовой доблести". Накануне 75-летия Великой Победы в России учреждено новое почетное звание, и столица Татарстана может стать первым городом, получившим его. 

Мэрия города призывает казанцев голосовать в поддержку инициативы на официальном сайте. Чтобы отдать голос, нужно авторизоваться на Портале госуслуг. 

Редакция ProKazan.ru узнала у читателей, что они думают о присвоении Казани звания "Города трудовой доблести". Как показал опрос, большинство проголосовавших равнодушны к идее присвоить звание и не видят в этом толка. 

 

 

Также горожане высказали свою позицию в комментариях:

"Первым городом, где работают много и почти за бесплатно"
"Вы о чем?!! В городе не найдешь работу,а если и найдешь и то за копейки.. бесплатный раб сила в нашей стране"
"Может лучше "город наживы за счёт трудовой доблести"?"
"А почему нет? Лишний титул любимому городу не помешает."
"От этого поимеют первые лица республики. А у народа, как всегда, дуля в кармане".
"Если и присвоить,то посмертно,за прошлые заслуги" - считают казанцы. 

Отметим, что на момент публикации материала инициативу на сайте мэрии поддержали 192 человека.

комментарии

Горожанин
1
05 марта 2020
12:46
Надо присвоить город-герой, в честь героической обороны от полчищ ивана грозного. К 466 -й годовщине.
Горожанин
0
05 марта 2020
12:48
Вспомнили о героическом вкладе горожан через 75 лет. Позор !!!
Горожанин
0
05 марта 2020
12:51
Пенсии маленькие,продукты дорогие,одно НДС 20%,не очень настоящие,лекарства очень дорогие......Папа с Мамой всего достойны.Вы(мэрия,......)-нет.Даже хлеб с булкой(самой простой) сегодня стали дороже.
Горожанин
0
05 марта 2020
13:00
Горожанин
0
05 марта 2020
13:01
ПОЗОРНИКИ ЧИНУШКИ!
Горожанин
0
05 марта 2020
13:12
Позор и вам , убирающие комм. PRO Kazan RU .Подсадные утки , првокаторы вы ! Ж. - лизуны, только пахабщину и мат - не убираете ,
Горожанин
0
05 марта 2020
13:21
Кто не работает , тот ест))))
Горожанин
1
05 марта 2020
13:28
Только один город Казань доблестно работал , все остальные нет ? ??????????? Вся страна , все республики , все деревни работали ради победы над фашизмом !!!!!!!!!!!! Что за чушь пишет мэрия как всегда ?.......? ВЕСЬ НАРОД , ДЕТИ , ПОДРОСТКИ , СТАРИКИ - ВСЕ , ТРУДИЛИСЬ , ВСЯ СТРАНА !!!!!!! .......!!!!!!??
Горожанин
1
05 марта 2020
13:30
Пфф, но Казань во время 2-ой мировой сделала много для общей победы. И теперь некоторые не видят в этом смысла? Совести у них нет.
Шемшир
0
05 марта 2020
13:31
Это насмешкой неприкрытой выглядит на фоне постоянного закрытия заводов в городе и хронической 4ех дневкой на оставшихся. Один КАПО только жирует с раздутого военного бюджета. Город доблести по очковтиранию и бумагомаранию а не трудовой доблести сейчас Казань.
Шемшир
0
05 марта 2020
13:34
Для победы вся страна делала, а ничего не значащие титулы раздают спустя три четверти века друг другу те, кто эту самую страну развалил и продолжает мародерствовать на руинах.
В ответ на комментарий пользователя
Пфф, но Казань во время 2-ой мировой сделала много для общей победы. И теперь некоторые не видят в этом смысла? Совести у них нет.
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