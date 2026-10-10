До 1 декабря в бюджет Татарстана нужно собрать 27,4 млрд рублей налогов

До 1 декабря в консолидированный бюджет Татарстана предстоит собрать 27,4 миллиарда рублей. Такую сумму на совещании в Доме правительства республики озвучил руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

Основная нагрузка ложится на владельцев имущества: 2,2 миллиона татарстанцев должны до наступления зимы рассчитаться по имущественным налогам. Годом ранее эта сумма составляла 13,3 миллиарда рублей.

Отдельная категория — 221 тысяча жителей республики, которым начислили НДФЛ дополнительно. Им также нужно закрыть обязательства в срок, а общий объем таких платежей достигает 14,1 миллиарда рублей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить разъяснительную работу с населением по налоговой дисциплине. По его словам, людям нужно подробно объяснять, как и когда они должны оплатить налоги.