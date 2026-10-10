От угарного газа в Татарстане погибли десять человек с начала года

С начала года в Татарстане зафиксировали 37 происшествий, связанных с газовым оборудованием. 65 человек пострадали, еще десять погибли. Об этом на совещании в Доме правительства республики рассказал генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

Показатели оказались выше прошлогодних: выросло и общее количество таких случаев, и число летальных исходов. За девять месяцев специалисты компании провели техническое обслуживание оборудования более чем у 1 млн абонентов. Однако около 10 тыс. потребителей не пустили газовиков в свои дома. В государственную жилищную инспекцию Татарстана направили 793 материала о подобных отказах. К административной ответственности привлекли 389 абонентов, а общая сумма штрафов достигла 2,4 млн рублей.

Отдельная тема — независимые газораспределительные организации. С 1 марта 2026 года они обязаны обслуживать оборудование своих клиентов и обеспечивать аварийно-диспетчерскую работу. Сейчас в их ведении 3,9 тыс. абонентов, 125,16 км распределительных газопроводов и 12 коммунально-бытовых объектов. Случаи несвоевременного аварийного обслуживания уже выявлены, и, по мнению Усманова, такие нарушения угрожают безопасности жителей.

Еще одна проблема — состояние дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Из-за длительной эксплуатации их герметичность нарушается, а это повышает риск отравления угарным газом. Управляющие организации восстанавливают каналы во время текущего и капитального ремонта, но, как заметил Усманов, надолго это проблему не решает.

Проверяют и газопроводы на фасадах многоквартирных домов: жильцы устанавливают на трубах строительные конструкции, которые мешают техническому обслуживанию. За последние месяцы выявили 671 такое нарушение, 372 из них устранили. По данным компании, за первое полугодие 2026 года в республике произошло 34 происшествия, связанных с бытовым газом: девять человек погибли, 62 пострадали. За весь 2025 год зарегистрировали четыре смертельных случая. Чаще всего к отравлениям приводят неисправность дымоходов и вентиляционных каналов, недостаточный приток воздуха в помещения и нарушение правил эксплуатации газового оборудования.