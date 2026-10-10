Новости Татарстана

Капремонт в Татарстане: работы закончены в 559 многоэтажках

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане завершили капремонт 559 многокварт...

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Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане вышла на финишную прямую. Из 813 зданий в 41 муниципалитете работы уже завершены в 559 домах, причем 102 из них привели в порядок за последние две недели. Общая готовность программы оценивается в 97%. О ходе работ на республиканском совещании в Доме Правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Ремонт продолжается еще в 175 многоэтажках на территории 25 муниципальных образований. Параллельно в республике планируют заменить 126 лифтов — они установлены в 57 жилых домах шести муниципалитетов.

Что касается социальных и культурных объектов, в сфере здравоохранения из 96 учреждений ремонтируют шесть. В трех стационарах работы выполнены на 96%, поликлиники готовы на 97% — в работе остаются три объекта. За две недели сдали поликлинику в Дрожжановском районе.

В сфере молодежной политики из 24 объектов осталось два: центр психолого-педагогической помощи в Балтасинском районе готов на 82%, молодежный центр в Набережных Челнах — на 76%. По культуре работы идут на шести из 38 объектов, среди них два сельских дома культуры (в среднем 88%) и детская школа искусств в Сабинском районе (78%). В спортивной отрасли из 24 объектов не завершен один — в Кукморском районе, его готовность 96%.

Отдельная тема — старт отопительного сезона. Тепло пока не подали в 27 жилых домов в Казани, Лениногорском и Нижнекамском районах, а также на 19 объектах культуры в Актанышском и Зеленодольском районах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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